زلزال بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر يضرب البوسنة

ضرب زلزال بلغت قوته 2ر5 درجة على مقياس ريختر البوسنة، اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من وقوع زلزال مدمر في ألبانيا.

ذكرت النبأ شبكة "إيه بي سي" الأمريكية نقلًا عن مراقبين أوروبيين، دون

الإشارة إلى وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال الجديد.كان زلزال ألبانيا قد وقع على بُعد 30 كيلومترًا شمال غرب العاصمة "تيرانا" وعلى عُمق 20 كيلومترًا، وأسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 325 آخرين.ووصف الرئيس الألباني إيلير ميتا الوضع ببلدة "ثومين" المتضررة شمالي البلاد بأنه مأساوي للغاية، فيما عرضت الدول المجاورة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية تقديم المساعدة لألبانيا في التعامل مع عواقب الزلزال.