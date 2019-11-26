السفير الروسي بلندن: لا نتدخل بالعملية السياسية في بريطانيا

أكد السفير الروسي لدى المملكة المتحدة أندريه كيلين أن بلاده لا تتدخل في العملية السياسية والانتخابية في لندن وتبحث عن طرق لتحسين العلاقات بين البلدين.
وقال كيلين في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أوردها الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "نحن نراقب بعناية الخطب خلال مؤتمرات الأحزاب والبرامج المعتمدة، لأن المواقفالسائدة في الأحزاب الرائدة اليوم في بريطانيا مهمة بالنسبة لنا.
وأضاف: "نحن لا نتدخل بأي حال من الأحوال في هذه العملية ومن يتولى السلطة، وسوف نبحث عن أرضية مشتركة يمكننا من خلالها العمل على تحسين العلاقات".
وأعرب كيلين عن أمله في: "ألا يصبح موضوع التدخل الروسي الوهمي الموضوع الرئيسي في الحياة السياسية للبلاد، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية"، واصفًا هذا الموضوع بالمختلق.
يذكر أن صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية ادعت أن تسعة رجال أعمال من أصول روسية يمولون حزب المحافظين البريطاني، وأدرجوا في تقرير للجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية البريطانية حول تدخل روسي مفترض في الشؤون البريطانية. يشار إلى أن هذا التقرير لم يتم نشره بعد.
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