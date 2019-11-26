مقتل 19 مسلحًا من طالبان إثر غارات جوية متعددة في أفغانستان

لقي 19 مسلحًا من حركة طالبان على الأقل مصرعهم، في غارات جوية متعددة نفذتها قوات الأمن الأفغانية في أقاليم غزني وهلمند ولغمان، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح مسؤولون عسكريون أفغان حسبما نقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية اليوم الثلاثاء أن غارة جوية في إقليم غزني شرقي البلاد أسفرت عن مقتل أحد مسلحي حركة

طالبان ؛ في حين أدت ثلاث غارات جوية في إقليم هلمند جنوبي البلاد إلى مقتل سبعة من مقاتلي الحركة؛ كما أسفرت غارتان جويتان في إقليم لغمان شرقي البلاد عن مقتل أحد عشر عنصرًا من "طالبان".