بينهم 6 ضباط.. مقتل 13 عسكريًا فرنسيًا في عملية قتالية بمالي

أعلن بيان رئاسي فرنسي، الثلاثاء، مقتل 13 جنديًا فرنسيًا في مالي مساء الاثنين خلال عملية قتالية ضد متطرفين في مالي.

وكشف البيان أن القتلى سقطوا من جراء حادث بين طائرتي هليكوبتر خلال

تنفيذ العملية، دون المزيد من التفاصيل.

وحسب البيان يحيي رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، مع خالص الاحترام، ذكرى هؤلاء الجنود في الجيش الفرنسي، وهم 6 ضباط،

و6 ضباط صف، وعريف، سقطوا في العملية وقتلوا من أجل فرنسا في المعركة المحتدمة ضد الإرهاب في الساحل الأفريقي.

وأعرب ماكرون عن دعمه البالغ لرفاق الضحايا في الجيش الفرنسي والجيش، مشيدا بشجاعة الجنود الفرنسيين المشاركين في العمليات بمنطقة الساحل، وتصميمهم على مواصلة مهمتهم.