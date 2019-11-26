لقي 13 جندياً فرنسياً حتفهم في حادث بمروحيتين عسكريتين في مالي.
وأعلن القصر الرئاسي الفرنسي "الإليزيه" في باريس اليوم الثلاثاء، أن الحادث وقع مساء أمس الاثنين خلال مهمة قتالية ضد إرهابيين.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن الحادث كان تصادماً بين المروحيتين.
وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تعازيه لأسر الجنود، مشيداً بشجاعة الجنود، وقال إنهم "ماتوا من أجل فرنسا في مكافحة ضارية ضد الإرهاب في منطقة الساحل".
وبحسب بيانات الإليزيه، فإن القتلى هم ستة ضباط وستة ضباط صف وعريف.
تجدر الإشارة إلى أن فرنسا تخوض معارك في مالي ودول أخرى في منطقة الساحل بقوات "برخان" ضد إرهابيين. وتضم هذه القوات نحو 4500 جندي.
وتنشط الكثير من الجماعات المسلحة في دول منطقة الساحل، التي تمتد من الأطلسي حتى البحر الأحمر جنوب الصحراء. وبعض هذه الجماعات موالية لتنظيم داعش أو القاعدة.
اقرأ أيضاً...مقتل 24 جندياً و17 مسلحاً بهجوم في مالي
يُذكر أن جندياً فرنسياً قُتل مطلع هذا الشهر إثر انفجار عبوة ناسفة خلال سير مركبته المدرعة على شرك مفخخ.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 13 جندياً فرنسياً في حادث هليكوبتر بمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.