مقتل 13 جندياً فرنسياً في حادث هليكوبتر بمالي

لقي 13 جندياً فرنسياً حتفهم في حادث بمروحيتين عسكريتين في مالي.

وأعلن القصر الرئاسي الفرنسي "الإليزيه" في باريس اليوم الثلاثاء، أن الحادث وقع مساء أمس الاثنين خلال مهمة قتالية ضد إرهابيين.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن الحادث كان تصادماً بين المروحيتين.

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تعازيه لأسر الجنود، مشيداً بشجاعة الجنود، وقال إنهم "ماتوا من أجل فرنسا في مكافحة ضارية ضد الإرهاب في منطقة الساحل".

وبحسب بيانات الإليزيه، فإن القتلى هم ستة ضباط وستة ضباط صف وعريف.

Advertisements

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا تخوض معارك في مالي ودول أخرى في منطقة الساحل بقوات "برخان" ضد إرهابيين. وتضم هذه القوات نحو 4500 جندي.

وتنشط الكثير من الجماعات المسلحة في دول منطقة الساحل، التي تمتد من الأطلسي حتى البحر الأحمر جنوب الصحراء. وبعض هذه الجماعات موالية لتنظيم داعش أو القاعدة.

اقرأ أيضاً...مقتل 24 جندياً و17 مسلحاً بهجوم في مالي

يُذكر أن جندياً فرنسياً قُتل مطلع هذا الشهر إثر انفجار عبوة ناسفة خلال سير مركبته المدرعة على شرك مفخخ.