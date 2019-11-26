كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجاة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق من محاولة اغتيال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجا رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب مقاتي، اليوم الثلاثاء، من محاولة اغتيال، بعد ان أطلق مسلح النار باتجاه منزله.

وقال الجيش اللبناني، في بيان له: المدعو (ي. ح) جرى توقيفه في محلة الكورنيش البحري بمدينة طرابلس، لإقدامه على إطلاق النار من بندقية من طراز "بومب أكشن" باتجاه منزل ميقاتي، من دون وقوع إصابات.

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر، تظاهرات واعتصامات شعبية في العديد من المدن احتجاجا على الأوضاع السياسية والاقتصادية، تمخضت إلى حد الآن عن تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته.

وكانت استقالة الحريري، لم تحل الأزمة السياسية، حيث لا تزال المباحثات حيال إمكانية تشكيل حكومة متعثرة نتيجة الخلافات بين الأحزاب والطوائف.

وقد أعلن ميقاتي في وقت سابق، تأييده لإعادة تكليف سعد الحريري بقيادة حكومة جديدة.

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ونظمت الجاليات اللبنانية في عدد من العواصم العالمية، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية في العاصمة باريس، تضامنا مع كافة المناطق اللبنانية.

وتجمّع لبنانيو العاصمة الفرنسية باريس تحت المطر، داعمين التظاهرات التي ملأت الشوارع اللبنانية والثورة التي تقام ضد السلطة السياسية.

وأكد الجيش اللبناني، السبت، "تضامنه الكامل" مع مطالب المتظاهرين الذي يحتجون لليوم الثالث على التوالي من أجل تحسين الأوضاع المعيشية في البلاد.

شهد لبنان، تظاهرات حاشدة امتدت لتشمل الكثير من المناطق من الشمال إلى الجنوب، في الوقت الذي دعا فيه المتظاهرون لمواصلة الاحتجاجات اليوم الأحد.