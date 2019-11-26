كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال قوي يضرب ألبانيا يسفر عن مقتل 7 أشخاص ويتسبب في انهيار المباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هز أقوى زلزال ضرب ألبانيا منذ عقود، العاصمة تيرانا والمنطقة المحيطة بها في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، أسفر عن مصرع ما لا يقل عن سبعة أشخاص وتسبب في انهيار المباني ودفن السكان تحت الأنقاض.

هرب سكان، بعضهم يحملون أطفالاً، من مبان سكنية في العاصمة تيرانا بعد الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجة والذي وقع قبل الساعة 4:00 بقليل (0300 بتوقيت جرينتش)، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

في بلدة ثومان الشمالية القريبة، كانت مارجانا جيجوكا، 48 سنة، نائمة في شقتها في الطابق الرابع من مبنى مكون من خمسة طوابق عندما حطم الزلزال الطابقين العلويين.

قالت جيوكا، التي كانت لديها ابنة أختها البالغة من العمر ثلاث سنوات بين أربعة أشخاص في الشقة عندما وقع الزلزال: "لقد انهار السقف على رأسنا ولا أعرف كيف هربنا".

وقال مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، إن الزلزال كان مركزه على بعد 30 كيلومتراً إلى الغرب من تيرانا، على عمق ضحل 10 كم (6 أميال)، وشعر به أيضًا عبر البلقان وفي منطقة بوليا الجنوبية الإيطالية. .

وذكرت متحدثة باسم وزارة الدفاع، أنه تم العثور على امرأتين مقتولتين في أنقاض مبنى سكني في بلدة ثومان الشمالية وتوفي رجل في بلدة كوربين بعد ذعر وخرج من مبنى.

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وأفادت وزارة الدفاع، أنه تم انتشال جثث ثلاثة أشخاص آخرين من بين حطام مبنيين انهارا في دوريس وتوفي رجل قرب بلدة ليزي الشمالية.

وقالت "رويترز"، كان رجال الإطفاء والشرطة والمدنيون يزيلون الحطام من المباني المنهارة التي حاصرت الناس في ثومان، وأن معظم المباني التي انهارت بنيت من الطوب الطمي.

استخدم رجال الإنقاذ في ثومان، حفارًا ميكانيكيًا لتفتيش البناء المنهار وإزالة مجموعة من المعادن والكابلات. تلمس الآخرون بأيديهم العارية لإزالة الأنقاض.

وأضافت "رويترز"، أنه تم انتشال شخصين من تحت الانقاض في تومان بعد أربع ساعات من وقوع الزلزال. قال الأطباء إنهم في حالة سيئة.

وقال رفيق، أحد سكان تيرانا، عن التأثير على شقته في الطابق السادس: "كل شيء في المنزل ظل يسقط".

وأوضح لـ "رويترز": "كنا مستيقظين بسبب الزلازل السابقة لكن الهزة الأخيرة هزتنا" في إشارة إلى عدة هزات أصغر سجلت في الساعة قبل الزلزال الرئيسي.

وقال عمال الطوارئ لوسائل الإعلام المحلية، إن أحد القتلى كان امرأة مسنة أنقذت حفيدها عن طريق تفاديه بجسمها.