كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيمة هونج كونج تعترف بعدم الرضا عن إدارتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقرت زعيم هونج كونج كاري لام اليوم الثلاثاء بأن الاقبال القياسي في الانتخابات المحلية التي فازت بها المعارضة والمرشحون المؤيدون للديمقراطية سلطوا الضوء على عدم الرضا عن إدارتها بينما ناشدوا وضع حد للاحتجاجات العنيفة.

وبدت لام متعبًا وسحبًا، بعد يوم من النتائج التي أظهرت أن المرشحين الديمقراطيين حصلوا على حوالي 90٪ من 452 مقعدًا في مجلس المقاطعة في انتخابات يوم الأحد، وهو انتصار ساحق في استطلاعات الرأي التي اعتُبرت على نطاق واسع مقياسًا للمعارضة للزعيم المدعوم من بكين.

وأقر أكثر زعماء هونج كونج بعد الاستعمار شعبية بأن الناخبين يريدون التعبير عن آرائهم حول العديد من القضايا، بما في ذلك "أوجه القصور في الحكم".

وفي حديثها، شكرت السكان على التصويت بسلام، وأعربت عن أملها في أن يكون عطلة نهاية الأسبوع الهادئة لا تقتصر على الانتخابات فحسب، بل إنها إشارة إلى أن السكان يريدون إنهاء الاضطرابات التي هزت المدينة التي حكمها الصين لمدة ستة أشهر.

وقالت لام خلال خطابها الأسبوعي في مقر الحكومة، يريد الجميع العودة إلى حياتهم الطبيعية وهذا يتطلب تضافر الجهود من جانب كل واحد منا.

وكما قلت مرارًا وتكرارًا، فإن اللجوء إلى العنف لن يمنحنا هذا الطريق إلى الأمام. ولذا، يرجى مساعدتنا في الحفاظ على الهدوء والسلام النسبيين، وتوفير أساس جيد لهونج كونج للمضي قدمًا.

ويقول بعض المراقبين إن لام، التي وصلت إلى السلطة في عام 2017 على منصة لعلاج الانقسامات الاجتماعية، وليست على اتصال مع السكان ولن تقول أي شيء ملموس ما لم تمنحها بكين الضوء الأخضر.

وقال ما نجوك، عالم السياسة في جامعة هونغ كونغ الصينية، لا يوجد محتوى في حديثها، وهو أمر معتاد.

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وأضاف، لا يزال غالبية الناس يدعمون الحركة (المؤيدة للديمقراطية) لذا فإن الأمر متروك لهم (بكين) للرد. إذا لم يردوا بأي نوع من التنازلات، أعتقد أن الاحتجاجات ستستمر لبعض الوقت.

وتمتع المركز المالي الآسيوي بفترة هدوء نادرة في العنف لمدة أسبوع تقريبًا، حيث خرج من ستة أشهر من الاضطرابات العنيفة المناهضة للحكومة والتي غرقت المدينة في أكبر أزمة سياسية منذ عقود، مما خلق أكبر تحد داخلي يواجهه الرئيس الصيني بعد شي جين بينغ.

وتصاعد العنف حتى الأسبوع الماضي، حيث ألقى المتظاهرون قنابل البنزين وأطلقوا السهام على الشرطة التي ردت بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

والمتظاهرون غاضبون مما يرون أنه تدخل صيني في الحريات التي وعدت بها المستعمرة البريطانية السابقة عندما عادت إلى الحكم الصيني في عام 1997.

والصين تنفي التدخل وتقول إنها ملتزمة بصيغة "دولة واحدة ونظامان" الموضوعة في ذلك الوقت. وتقول الشرطة إنها أظهرت ضبط النفس في مواجهة الهجمات المميتة المحتملة.

وحثت لام المتظاهرين في الحرم الجامعي المترامي الأطراف في شبه جزيرة كولون على المغادرة بسلام في أسرع وقت ممكن.

وعززت المظاهرات المناهضة للحكومة دعم الديمقراطيين في انتخابات يوم الأحد، حيث سجل ثلاثة ملايين شخص أصواتهم.

وتشكل الأحزاب الساحقة المؤيدة للديمقراطية انتصارًا كبيرًا لبكين وتضغط على لام، الذي يواجه دعوات متجددة للتنحي. وسيطر الديمقراطيون على 17 مجلسًا من أصل 18 مجلسًا.