كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مقتل 13 جنديا فرنسيا في حادث بين مروحيتين في مالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام فرنسية، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل 13 جنديا فرنسيًا في حادث بين مروحيتين في مالي، حسبما ذكرت قناة العربية.

وبحب قناة العربية، ذكر بيان أن القتلى سقطوا من جراء حادث بين طائرتي هليكوبتر خلال تنفيذ العملية، دون المزيد من التفاصيل.

وأعرب ماكرون عن دعمه البالغ لرفاق الضحايا في الجيش الفرنسي والجيش، مشيدا بشجاعة الجنود الفرنسيين المشاركين في العمليات بمنطقة الساحل، وتصميمهم على مواصلة مهمتهم.

وأحيا رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، مع خالص الاحترام، ذكرى هؤلاء الجنود في الجيش الفرنسي، وهم 6 ضباط، و6 ضباط صف، وعريف، سقطوا في العملية وقتلوا من أجل فرنسا في المعركة المحتدمة ضد الإرهاب في الساحل الأفريقي.

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وفي سياق آخر، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من تنامي أنشطة الجماعات الإرهابية التي عززت قوتها في منطقة الساحل الإفريقي، مع تصاعد أعمال العنف هناك.

وقال غوتيريش في تقرير لمجلس الأمن الدولي، إن "التوسع المتزايد الذي نشهده لهذه الجماعات يجعل من هذه الأراضي غير مستقرة، وينمي العنف العرقي، خاصة في بوركينا فاسو ومالي".

وأضاف أن قوة دول الساحل "جي 5" التي أنشأتها 5 دول هي بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد وموريتانيا لمحاربة تنظيم "داعش" وغيره من الجماعات المتطرفة "لا تزال تعاني خللا كبيرا في التدريب والقدرة والمعدات، مما يعيق فعاليتها بشكل كامل".

وأشاد غوتيريش بأهمية التصدي للإرهاب الذي وصفه بـ"قضية عالمية"، محذرا من "التحديات الصعبة التي نواجهها إلى جانب التحديات الأخرى عبر الحدود، التي من بينها الاتجار بالبشر والسلع غير المشروعة والأسلحة والمخدرات".