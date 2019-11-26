كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تايوان تحقق في إدعاءات الصين بالتدخل في شؤون البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ممثلو الادعاء اليوم الثلاثاء، إن تايوان تحقق مع اثنين من المديرين التنفيذيين في شركة مدرجة في هونج كونج للاشتباه في انتهاكها لقانون الأمن القومي في البلاد بعد أن تم ذكر اسمه في تقرير عن التدخل الصيني.

وقالت شركة تشاينا انوفيشن انفستمنت ليمتد يوم الاثنين، إن المدير التنفيذي شيانج شين والمدير المناوب كونج تشينج أوقفا في مطار تايبي الرئيسي وطلبا التعاون في تحقيق في تقارير وسائل الاعلام الاسترالية عن التدخل الصيني في هونج كونج وتايوان.

وأدلى بهذه الادعاءات طالب لجوء صيني في أستراليا، وانغ لي تشيانغ، قال إنه جاسوس صيني. وتقول الصين إن الرجل محتال مدان.

وقال وانج إنه كان جزءًا من عملية استخباراتية تعمل داخل شركة China Innovation Investment للتسلل إلى جامعات هونغ كونغ ووسائل الإعلام مع نشطاء من الحزب الشيوعي لمقاومة الحركة الديمقراطية في الإقليم. كما قدم تفاصيل حول الجهود الصينية للتدخل في النظام السياسي في تايوان والانتخابات.

وأعلنت الشركة أن التقارير "وهمية ومزورة" وأن وانج لم يكن موظفًا على الإطلاق. وهزت هونج كونج أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقالت المتحدثة باسم المكتب تشن يو بينج عبر الهاتف إن شيانج وكونج أحيلتا إلى مكتب النيابة في تايبيه مساء الاثنين لإجراء مزيد من التحقيقات بشبهة انتهاك قانون الأمن القومي.

كما تم اصدار أوامر بعدم مغادرة تايوان.

وقال تشن إنه تم التحقيق مع الزوجين للاشتباه في "تطوير منظمة" للقوات الأجنبية بما في ذلك الحكومة الصينية، التي حكم عليها بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات.

وقالت: "كان الخصمان متعاونين للغاية، نحن نبحث في الغرض من زيارتهما، مضيفة أن الزوجين قاما برحلات متكررة إلى تايوان.

رفضت الشركة التعليق اليوم الثلاثاء، وأشارت إلى ملفات الشركة. وقالت يوم الاثنين إن المديرين التنفيذيين يقيمان تايوان للتعاون مع التحقيق واحتفظا بمحامي تايوان لكن لم يتضح على الفور من هم.

وقالت هيئة الاستثمار التايوانية، التابعة لوزارة الشؤون الاقتصادية، يوم الاثنين إن المديرين التنفيذيين قد تقدما بطلب في ديسمبر 2016 لاستثمار 100 مليون دولار تايواني (3.27 مليون دولار) لإنشاء شركة عقارية.

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ومع ذلك، رفضت تايوان الطلب في أبريل 2017 بسبب اعتبارات الأمن القومي.

وقال تشانج مين بين السكرتير التنفيذي للمفوضية لرويترز أن وزارة الدفاع التايوانية نصحت بمقترح الاستثمار مشيرة الى مخاوف بشأن روابط نوريكو شيانغ.

وقال أن منصب كونغ السابق في مركز معلومات الدفاع والتكنولوجيا في الصين ومقره بكين أثار مخاوف أيضًا.

ويقول نبذة عن شركة "China Innovation Investment" على موقع بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية إنها شركة قابضة للاستثمار مقرها هونج كونج "تشارك بشكل رئيسي في الاستثمار في الاستخدام المزدوج للقطاعين العسكري والمدني.

وتشمل استثمارات الشركة بشكل أساسي بطاريات تخزين الشحن العسكرية والمدنية ذات الاستخدام المزدوج، ونماذج جديدة من منتجات الإضاءة ومواد المعدات البيئية ومحطات الوسائط الموفرة للطاقة.

وانخفض سعر سهم الشركة المدرجة في هونغ كونغ أكثر من 6٪ يوم الثلاثاء.

ولم يتضح ما إذا كانت الشركة لديها عمليات في تايوان.

وتايوان، التي تزعم الصين أنها أراضيها المقدسة، في حالة تأهب قصوى بالفعل لمحاولات الصين للتضليل والتخويف قبل انتخابات 11 يناير للرئاسة والهيئة التشريعية.

وحثت الرئيسة تساي إنج ون، الذي يسعى إلى إعادة انتخابه في يناير، المواطنين في أغسطس على البقاء في حالة تأهب "للتسلل" الإعلامي الذي تموله الصين بعد تقرير رويترز عن حملة إعلامية تدعمها بكين لشراء تغطية صحفية في الجزيرة.

وذكرت رويترز في يونيو أن بكين تعمل على تنمية شبكات من المؤيدين في تايوان وتكثف حملاتها لجذب التايوانيين بفرص تجارية مربحة قبل الانتخابات الرئيسية.