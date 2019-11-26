شهد شارع محمد الخامس في الدارالبيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، انهيار جزء من فندق “لينكولن”، أمام السوق المركزي “مارشي سنطرال”، ما تسبب في توقف مؤقت لحركة الترامواي، على مستوى المحطة القريبة من الحادث.
وحسب ما عاين “اليوم 24″، فإن شارع محمد الخامس يشهد حالة استنفار من طرف السلطات المعنية، بسبب انهيار أجزاء من فندق “لينكولن”.
ولم يسفر حادث انهيار أجزاء من الفندق المذكور عن خسائر بشرية، إلا أنه أربك حركة سير الترامواي.
إلى ذلك، حلت السلطات المعنية، المتمثلة في الوقاية المدنية، والقوات المساعدة، في عين المكان.
كانت هذه تفاصيل خبر انهيار أجزاء من فندق “لينكولن” بالدار البيضاء.. وتوقف مؤقت لـ”الترامواي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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