يوم غضب فلسطيني: الاحتلال يحشد قوات بالضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حشد جيش الاحتلال الإسرائيلي قوات كبيرة في الضفة الغربية، بمناسبة الإعلان عن "يوم غضب فلسطيني" اليوم، الثلاثاء، وسط توقعات بتنظيم الفلسطينيين مظاهرات واسعة، وحدوث مواجهات في أنحاء الضفة، فيما يتزايد الغضب في صفوف الفلسطينيين في أعقاب استشهاد الأسير سامي أبو دياك، الذي عانى من مرض عضال ومن جراء الإهمال الطبي الذي تعرض في سجون الاحتلال.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال يتوقع تجمع آلاف الفلسطينيين في مراكز المدن والبلدات في الضفة، وأن تدور مواجهات في مواقع احتكاك في الخليل وبيت لحم. وادعى جيش الاحتلال أنه طالب جنوده "بضبط النفس حتى النقطة التي يكون فيها خطرا على حياتهم".

وكانت فصائل فلسطينية دعت الى مسيرات غضب، اليوم، تنديدا بقرار الولايات المتحدة التراجع عن اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية. وأعلنت السلطة الفلسطينية عن إلغاء الدوام الدراسي اليوم.

وطالبت الفصائل كوادرها وأبناء الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في هذه الفعاليات، الثلاثاء، للتعبير عن "رفض الشعب الفلسطيني لكل المخططات الصهيوأميركية بحق القضية الفلسطينية".

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وحملت الرئاسة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن استشهاد أبو دياك المعتقل في سجونها منذ 17 عاما، محذرة من استمرار سياسة القتل البطيء بحق المعتقلين.

وقالت في بيان إنها "تحمل حكومة الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير أبو دياك، الذي تعرض إلى إهمال طبي متعمد تمارسه سلطات الاحتلال بحق كافة الأسرى". وأضافت أنها "تحذر من استمرار مسلسل القتل البطيء للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي".

كما حمّلت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، في بيانيْن منفصليْن، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن استشهاد أبو دياك، بسبب ظروف اعتقاله السيئة وسياسة الإهمال الطبي بحقه.