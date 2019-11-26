بالأرقام.. تقرير يكشف معلومات دقيقة حول الصحفيين المُعتقلين في سجون أردوغان

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

أردوغان

كشف تقرير أحوال الصحفيين المُعتقلين في سجون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجاء في التقرير بانه من من الصعب جداً الوصول إلى المعلومات الدقيقة حول الصحفيين المُعتقلين في سجون أردوغان، بسبب تشديد الحكومة التركية وعرقلتها لمحاولات التحري عن أوضاعهم الإنسانية، كما أن تشديدهم على مسألة عدم الإدلاء بمعلومات حول المداهمات التي يقومون فيها لقمع الصحافة يزيد من تعقيد الموضوع.



أرقام صادمة

منذ الانقلاب الوهمي الذي دبره أردوغان في عام 2016 ليقضي به على معارضيه من الصحفيين وغيرهم وحتى الان، زُج بـ 319 صحفي في السجن، وصدرت مذكرات اعتقال بحق 142 صحفي اخرين مشردين خارج وطنهم، كما انه فقط في عام 2017م حوكم نحو 839 صحفي، تلك الأرقام تؤكد لنا خطورة الأوضاع بالنسبة للصحافة في تركيا، كما أنها في الوقت ذاته تضع تركيا في صدارة الدول القامعة لحرية الرأي والصحافة.

تهمٌ زائفة بأحكامٍ مُريعة

تنوعت تهم حكومة حزب العدالة والتنمية الزائفة والملفقة للصحفيين بين "إهانة الرئيس" و "الدعاية الإرهابية" و "الانضمام لجماعة إرهابية"؛ وذلك لسجنهم فترات طويلة، ولأن أردوغان يريد إسقاط أقسى الاحكام والعقوبات على معارضيه، فقد تراوحت احكامهم ما بين "السجن المؤبد" وآخرون بأحكام تصل الى 11 سنة سجن، وذلك يعود لتحكم حزب العدالة والتنمية في النظام القضائي التركي.

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جحيم السجن

يعاني الصحفيون في سجون أردوغان من أوضاع مزرية، من التنكيل والإساءة والتعذيب والانتهاك البدني والنفسي، مثلما حدث مع الصحفية عائشة نور باريلداك، عندما تعرضت للضرب والتعذيب وحتى التحرش الجنسي خلال فترة التحقيق الذي اجراه الضباط "السكارى" معها.

أُعتُقل المحقق الصحفي عدنان كوماك على يد السلطات التركية ولكنهم ذهبوا به الى "بناية مهجورة" ليُسقطوا به أسوأ أنواع التنكيل والتعذيب الذي وصل لإحراقهم بطاقاتهم الصحفية وجعلوا "البلاستيك المنصهر" يتقطر على قدميه.

كذلك مدير تحرير قناة "فوكس" الذي أُعتُقل بتهمة الخيانة العظمى وأعلنت السلطات معاقبته بعدم استقبال الزوار، لكن الحقيقة وراء منعه من استقبال الزوار كان بسبب تعرضه لتحرش جنسي "فظيع" اثناء التحقيقات معه، مما دفع محاميه الى رفع شكوى حول معاقبته بعدم استقبال الزوار.

خالفوا دستورهم ومنهجهم

كما أن الدستور التركي يكفل حرية التعبير، حيث تنص المادة (25) منه على أن "كل شخص له كامل الحرية في التعبير عن آرائه واعتقاداته، ولا يجب على أي أحد أن يخفي آراءه لأي سبب كان، كما لا يصح أن يُلام الشخص أو يوجه له اتهام بسبب رأيه"، وهذا ما خالفه أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية باعتقالهم للصحفيين والنشطاء والمعارضين.