شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تطالب الصين توضيح حقيقة اعتقال «الأويغور» والان نبدء بالتفاصيل

بعد حالات الكشف الجديدة عن اعتقال أويغور مسلمين في الصين، ناشد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الحكومة الصينية في بكين العمل على توضيح الأمر على وجه السرعة.

وقال ماس اليوم الثلاثاء خلال منتدى برلين للسياسة الخارجية: "يتعين على الصين الوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان".

وأضاف أن الأمر يتعلق حاليا بصفة خاصة بتحقيق وصول مستقل للمنطقة التي يسكنها الأويغور، لافتا إلى أن ذلك يعد مهما أيضا بالنسبة لمفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وأكد ماس قائلا: "إذا كان هناك آلاف من الأويغور محتجزين بالفعل في مخيمات، فلا يمكن أن يغض المجتمع الدولي الطرف عن ذلك".