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اعتقال 24 متظاهرًا يُشعل احتجاجات جورجيا

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أفادت تقارير إعلامية في جورجيا اليوم الثلاثاء أن المتظاهرين استمروا في الاحتجاجات، عقب اعتقال أكثر من 24 شخصا ليلة أمس الاثنين.

وكانت الحركة الاحتجاجية قد بدأت الأسبوع الماضي عقب عدم التصديق على إصلاح انتخابي بشأن تعزيز التمثيل السياسي النسبي.

وأفادت شبكة فيرست تشانل بأن الشرطة استخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين خارج مبنى البرلمان في العاصمة تبليسي صباح اليوم، عقب احتجاز 28 شخصا بعد وقوع اشتباكات أمس.

وأضافت الشبكة أن الاحتجاجات يقودها زعيم المعارضة جورجي فاشادزي، الذي طالب بالسماح له بالدخول للبرلمان.

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