كاتانيتش يراهن على الشباب بخطة 4-5-1 أمام قطر

رياضة 2019-11-26 | 11:30 850 مشاهدة يراهن مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، سريتشكو كاتانيتش، على الوجوه الشابة في مباراة اسود الرافدين أمام قطر بافتتاح بطولة كأس الخليج "خليجي 24". وسيبدأ كاتانيتش المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: جلال حسن. Advertisements خط الدفاع: مصطفى محمد، احمد إبراهيم، ميثم جبار، علي عدنان. خط الوسط: محمد رضا، محمد قاسم، ابراهيم بايش، حسن حمود، شريف عبد الكاظم.



خط الهجوم: مهند علي. خط الهجوم: مهند علي. وقرر كاتانيتش إراحة لاعبي الشرطة في المباراة بعدما خاضوا مباراة يوم أمس أمام نواذيبو الموريتاني في البطولة العربية للأندية الابطال "كأس محمد السادس". وستقام مباراة العراق وقطر في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، بتوقيت بغداد على "استاد خليفة الدولي".

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