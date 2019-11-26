مخاوف الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين تؤثر على الدولار

تخلى الدولار الأميركي عن المكاسب التي حققها في وقت سابق مع تبدد جزء من التفاؤل إزاء التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وناقش نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو خه والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين القضايا المتعلقة بالمرحلة واحد من الاتفاق التجاري بين البلدين، واتفقوا على استمرار الاتصالات بشأن القضايا المتبقية، وفقا لـ"رويترز".
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