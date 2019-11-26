اخبار العالم

مخاوف الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين تؤثر على الدولار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تخلى الدولار الأميركي عن المكاسب التي حققها في وقت سابق مع تبدد جزء من التفاؤل إزاء التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وقفزت العملة الأميركية إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين مقابل الين، الذي يعتبر عملة ملاذ آمن في التعاملات الآسيوية.

وناقش نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو خه والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين القضايا المتعلقة بالمرحلة واحد من الاتفاق التجاري بين البلدين، واتفقوا على استمرار الاتصالات بشأن القضايا المتبقية، وفقا لـ"رويترز".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مخاوف الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين تؤثر على الدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا