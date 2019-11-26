مخاوف الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين تؤثر على الدولار

وقفزت العملة الأميركية إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين مقابل الين، الذي يعتبر عملة ملاذ آمن في التعاملات الآسيوية.

وناقش نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو خه والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين القضايا المتعلقة بالمرحلة واحد من الاتفاق التجاري بين البلدين، واتفقوا على استمرار الاتصالات بشأن القضايا المتبقية، وفقا لـ"رويترز".

