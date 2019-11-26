'أفضل إعلان ضد التدخين'... فيديو يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي!

وقد أوضح الطبيب الصيني تشن جينغيو أنّه تمكّن مع فريقه الطبي من إزالة رئتين لونهما "أسود" من متبرع أعضاء توفي عن عمر يناهز 52 عاماً.

وقال الطبيب الجراح المشرف على فريق زراعة الأعضاء في مستشفى "Wuxi" في مقاطعة جيانغسو، إنّ المريض توفي بعد تدخينه السجائر لمدة 30 عاماً، وأراد التبرّع برئتيه لكن الفريق اكّد أن رئتي المريض غير مناسبتين للزراعة، إذ ظهر عليهما علامات التكلس ومرض انسداد الرئة وانتفاخ العضو.



وشوهد الفيديو، الذي نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبخاصةٍ الصينية باستخدام هاشتاغ "jieyan" (أي الإقلاع عن التدخين) أكثر من 25 مليون مرة.