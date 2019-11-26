'أفضل إعلان ضد التدخين'... فيديو يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي!

إنتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أطلق عليه الكثيرون لقب "أفضل إعلان ضد التدخين".
وقال الطبيب الجراح المشرف على فريق زراعة الأعضاء في مستشفى "Wuxi" في مقاطعة جيانغسو، إنّ المريض توفي بعد تدخينه السجائر لمدة 30 عاماً، وأراد التبرّع برئتيه لكن الفريق اكّد أن رئتي المريض غير مناسبتين للزراعة، إذ ظهر عليهما علامات التكلس ومرض انسداد الرئة وانتفاخ العضو.
وشوهد الفيديو، الذي نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبخاصةٍ الصينية باستخدام هاشتاغ "jieyan" (أي الإقلاع عن التدخين) أكثر من 25 مليون مرة.
ويقول تشن: "أنظروا إلى حال هذه الرئة! هل باستطاعتكم بعد الإستمرار في التدخين بعد اليوم؟"
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