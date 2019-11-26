فرنسا تعلن مقتل 13 جنديا في مالي بعد تحطم مروحيتين عسكريتين

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، مقتل 13 جنديا فرنسيا في حادث تحطم طائرتين مروحيتين في مالي، خلال عملية عسكرية كانوا يقومون بها أمس الاثنين.
وقالت الرئاسة في بيان رسمي ان "رئيس الجمهورية اعلن بشديد الأسى عن مقتل 13 جنديا فرنسيا في مالي مساء أمس الاثنين، بعد حادث تحطم طائرتين مروحيتين خلال عملية قتال ضد ارهابيين".
وقال ماكرون، وفق البيان، إن "الحادث أدى لمقتل 6 ضباط و6 ضباط صف وعريف"، مبينا أنهم "ماتوا من أجل فرنسا خلال محاربتهم للإرهاب في الساحل".
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