المحكمة العليا بباكستان تعلق قرارا بمد خدمة قائد الجيش

علقت المحكمة العليا في باكستان، الثلاثاء، قرارا حكوميا بمد خدمة قائد الجيش الحالي قمر جاويد باجوا، 3 أعوام أخرى، مشيرة إلى وجود أخطاء في القرار.



وقال مكتب المدعي العام، إن المحكمة العليا علقت مد فترة خدمة الجنرال باجوا، حتى غدا الأربعاء، حيث ستناقش القضية بالتفصيل".

وكان رئيس الوزراء عمران خان، أعلن في أغسطس/ آب الماضي، أنه سيتم مد خدمة باجوا، الذي من المقرر أن يتقاعد في 29 من نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري، لـ3 أعوام أخرى؛ بسبب "بيئة الأمن الإقليمي".

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وأشارت المحكمة بحسب وكالة الأنباء الألمانية، إلى وجود أخطاء في قرار الحكومة.

وذكرت الوكالة أن المحكمة تساءلت عما إذا كان من المسموح مد فترة خدمة قائد الجيش، المتهم بالتلاعب في انتخابات عام 2018، لمساعدة حزب "حركة الانصاف الباكستانية" الذي يتزعمه خان.

واختار رئيس الوزراء السابق نواز شريف، جاويد قائدا جديدا للجيش ليحل محل الجنرال رحيل شريف في 2016.

ويعد قائد الجيش من أكثر الشخصيات نفوذا في باكستان بالنظر إلى أن المؤسسة العسكرية حكمت البلاد على مدى نصف تاريخها البالغ 69 عاما منذ استقلالها عن بريطانيا.

ويتمتع قائد الجيش الباكستاني بسلطات واسعة حتى في ظل إدارة حكومات مدنية.