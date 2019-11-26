القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الجيش اللبناني، الثلاثاء، إنه تم توقيف مسلح حاول إطلاق النار باتجاه منزل رئيس الوزراء السابق نجيب مقاتي.
وأكد الجيش في بيان له على تويتر، أن المدعو (ي. ح) تم توقيفه في محلة الكورنيش البحري ـــ طرابلس، لإقدامه على إطلاق النار من بندقية باتجاه منزل رئيس مجلس الوزراء السابق نجيب ميقاتي من دون وقوع إصابات.
ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد لبنان احتجاجات على الأوضاع السياسية والاقتصادية تمخضت عن تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته، فيما لا تزال المباحثات السياسية حيال إمكانية تشكيل حكومة متعثرة نتيجة الخلافات السياسية.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف مسلح حاول إطلاق النار تجاه منزل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.