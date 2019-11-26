توقيف مسلح حاول إطلاق النار تجاه منزل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الجيش اللبناني، الثلاثاء، إنه تم توقيف مسلح حاول إطلاق النار باتجاه منزل رئيس الوزراء السابق نجيب مقاتي.

وأكد الجيش في بيان له على تويتر، أن المدعو (ي. ح) تم توقيفه في محلة الكورنيش البحري ـــ طرابلس، لإقدامه على إطلاق النار من بندقية باتجاه منزل رئيس مجلس الوزراء السابق نجيب ميقاتي من دون وقوع إصابات.

ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد لبنان احتجاجات على الأوضاع السياسية والاقتصادية تمخضت عن تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته، فيما لا تزال المباحثات السياسية حيال إمكانية تشكيل حكومة متعثرة نتيجة الخلافات السياسية.