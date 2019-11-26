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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحليق مكثف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي فوق المدن اللبنانية
الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
الخليج 365 - سيئون
انتهك طيران الاحتلال الإسرائيلى السيادة اللبنانية، صباح اليوم الثلاثاء، وحلق بشكل مكثف في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح وعلى علو متوسط، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.
وأشارت الوكالة إلى أن طائرة استطلاع إسرائيلية دون طيار حلقت في أجواء قرى العرقوب وحاصبيا، صباح اليوم.
وفي صيدا، حلق الطيران الإسرائيلي في أجواء المدينة وشرقها على علو متوسط، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.
ومنذ بداية المظاهرات اللبنانية قبل 40 يوما تقريبا، احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية وفرض الضرائب، ويقوم طيران الاحتلال الإسرائيلي بالتحليق بشكل استفزازي على قرى ومدن لبنان، وأيضا تقوم زوارق الاحتلال الحربية باقتحام المياه اللبنانية في تحد وانتهاك واضح للقوانين والأعراف الدولية.
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