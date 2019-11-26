بيان رسمي.. مقتل 13 جندياً فرنسياً خلال عملية في مالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بيان رسمي.. مقتل 13 جنديا فرنسيا خلال عملية في مالي

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

أعلن بيان رئاسي فرنسي، اليوم الثلاثاء، مقتل 13 جنديًا فرنسيًا في مالي مساء يوم الاثنين خلال عملية قتالية ضد متطرفين في مالي.



وكشف البيان أن القتلى سقطوا من جراء حادث بين طائرتي هليكوبتر خلال تنفيذ العملية، دون المزيد من التفاصيل.

وحسب البيان يحيي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع خالص الاحترام، ذكرى هؤلاء الجنود في الجيش الفرنسي، وهم 6 ضباط، و6 ضباط صف، وعريف، سقطوا في العملية وقتلوا من أجل فرنسا في المعركة المحتدمة ضد الإرهاب في الساحل الأفريقي.