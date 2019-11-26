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محمد بن سلمان فى زيارة للإمارات

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اليمن العربي - سيئون 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - محمد بن سلمان فى زيارة للإمارات

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

محمد بن سلمان فى زيارة للإمارات

الخليج 365 - سيئون

أفادت مصادر سعودية وإماراتية اليوم الثلاثاء، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيقوم بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة غداً الأربعاء.

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وتزينت شوارع العاصمة الإماراتية أبوظبي بأعلام استعداداً لاستقبال ولي العهد السعودي، حسب ما ظهر في مقاطع عبر مواقع التواصل.

وكانت آخر زيارة للأمير محمد بن سلمان إلى دولة الإمارات العام الماضي ضمن جولة إقليمية، والتقى حينها ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد.

ومن المتوقع أن يحضر الأمير محمد بن سلمان فعاليات جائزة الاتحاد الكبرى للفورمولا 1، في أبوظبي، والتي حضرها العام الماضي.

 

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