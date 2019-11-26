شكرا لقرائتكم بعد فيديو هز عرشه.. مؤسس تيسلا: "مطرقة" سبب الخسارة! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدو أن خسارة المليارات والإحراج الشديد الناتج عن تحطم زجاج شاحنة تيسلا الفضائية المسماة Cybertruck، أثناء عرض الإطلاق وأمام جمهور عريض منذ أيام، دفع مؤسس الشركة ورئيسها، الملياردير إيلون ماسك، للخروج عن صمته وشرح أسباب ما حدث.

في التفاصيل، رد الملياردير ماسك على مغرد في موقع "تويتر" بشأن أسباب تكسر زجاج "سايبرترك"، بأنه وقبيل العرض الذي تكسر في الزجاج، جرى ضرب أحد أبواب الشاحنة بمطرقة كبيرة من أجل إثبات قوة هيكلها.

وأضاف أن هذه الحركة أدت على ما يبدو إلى تشقق في قاعدة زجاج النوافذ.

كما أضاف ماسك أنه وفي المرة القادمة من الضروري ضرب نافذة السيارة بكرة فولاذية، قبل ضرب هيكلها بالمطرقة.

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فيديو حطم عرش ثروته

يذكر أن مقطع فيديو لتجربة فاشلة التقط من حدث الإطلاق كان أخفض ثروة ماسك بمقدار 768 مليون دولار في يوم واحد، إثر التجربة الفاشلة التي شهدت تحطم زجاجها غير القابل للكسر بواسطة كرة معدنية صغيرة، حيث تبخرت أكثر من ثلاثة أرباع مليار دولار من ثروة المؤسس المشارك لشركة تيسلا في يوم واحد بعد إطلاق فاشل لأحدث سيارات الشركة الكهربائية، ووصل صافي ثروته إلى 23.6 مليار دولار.

مؤسس تيسلا

وعلى الرغم من أن ماسك ليس غريبا على تحمل المخاطر المحسوبة، فرجل الأعمال البالغ من العمر 48 عاما يقبع في المرتبة 41 من بين أغنياء العالم، إلا أن التجربة المكلفة كانت خطأ غير متوقع، حيث تراجعت أسهم الشركة بنسبة 6% بعد كشف النقاب عن الشاحنة الصغيرة، التي تحطم زجاج نافذتها المفترض أنه غير قابل للكسر مرتين خلال العرض أثناء محاولة إثبات متانتها.

بالمقابل، حاول ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الأميركية للسيارات تدارك الخسارة بعد الحادثة، حيث خرج وأعلن أن الشركة تلقت حتى الآن حوالي 150 ألف طلب لشراء الشاحنة الصغيرة الكهربائية الجديدة "سايبرترك" التي كشفت عنها تسلا، مؤكداً في تغريدة على تويتر "بلغ عدد الطلبيات على سايبرترك 146 ألف طلب حتى الآن"، مضيفا أنها تمت بدون أي إعلانات.

فيما يبدأ سعر الشاحنة من 39900 دولار.