الرئيس عون التقى زاسبكين وعرض معه للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين

التقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، في قصر بعبدا، سفير روسيا في لبنان ​ألكسندر زاسبكين​، بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الأعمال ​سليم جريصاتي​، وعرض معه للأوضاع العامة، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

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