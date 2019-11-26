علوش: من يحرك الطفيليات هو حزب الله لابتزاز الحريري ليقبل بان يكون متراسا يحتمي به

لفت القيادي في تيار "المستقبل" النائب السابق ​مصطفى علوش​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "يقول الطفيلي رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ بانه آن الأوان لمصارحة الناس وهوالذي اتخذ من الكذب والافتراء على الناس سببا لوجوده فلمن يريد ان يسمع نحن وتيارنا تحت سلطة القانون و​القضاء​ وليذهب ​الفاسد​ إلى السجن والمصارحة هي ان من يحرك الطفيليات هو ​حزب الله​ لابتزاز ​الحريري​ ليقبل بان يكون متراسا يحتمي به"، مؤكداً أنه "ان الأوان بالفعل لمصارحة الناس فما يريده حزب الله بعض افلاسه المالي والأخلاقي ومحاولاته لقمع ​الثورة​ هو ان ستمر الوضع الشاذ لياخذ حصته من التهرب الجمركي والمعابر السائبة وتبييض الأموال الآتية من ​المخدرات​ ودفع ​الدولة​ للانتحار دفاعا عن خدمته ل​إيران​".

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