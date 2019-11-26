قائد عسكري ايراني: سنوجه ضربة قاصمة لمن يحاول الاعتداء على ايران

اكد قائد فيلق "بيت المقدس" التابع للحرس الثوري في محافظة كردستان العميد صادق حسيني ان "القوات المسلحة ستوجه ضربة قاصمة لمن يحاول الاعتداء على ايران"، مشيراً إلى أن "الجمهورية الاسلامية الايرانية تعد اليوم واحدة من اقوى الدول بالمنطقة ولو ارادت اي قوة او جيش الاعتداء على ايران سيتلقى ضربة قاصمة من شعبنا وقواتنا المسلحة".
ولفت إلى أنه "خلال المؤامرة الاخيرة فصل الشعب صفوفه عن مثيري الشغب سريعا وسجل هزيمة اخرى للاستكبار العالمي واعداء الثورة"، مشيراً إلى "إننا لا ننكر وجود مشاكل في المجتمع لكننا الى جانب توفير الامن المستديم سنعمل ايضا على توفير الراحة والرخاء للمواطنين".
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