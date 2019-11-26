جهاد الصمد: هناك قوى خارجية تمارس لعبة قذرة على لبنان

أكد النائب جهاد الصمد "أن هناك قوى خارجية تمارس لعبة قذرة على لبنان وتشجع بعض القوى اللبنانية على اللعب بالنار".
ورأى في بيان،"أن هناك من يريد حرف المطالب الشعبية عن أهدافها، عبر استدراجها إلى الممارسة السلبية التي تستدرج رد الفعل، لأنهم يريدون إحراق شعارات الناس الصادقة وطروحاتهم الموضوعية في نيران الدواليب المشتعلة على الطرقات". وسأل :"أين أصبح كلام قائد الجيش عن حماية المتظاهرين وحماية اللبنانيين ومنع قطع الطرقات؟ ولماذا تم السماح بقطع جسر الرينغ وبارتفاع درجة التوتر وصولا إلى الصدام؟ ومن المسؤول عن أمن البلد وحماية أرواح الناس والممتلكات؟".
وشدد على انه "يجب أن يتوقف فورا الاستثمار بهموم الناس، وأن يتوقف التراخي الأمني والدلع السياسي والضغط المالي، وإلا فإن البلد سيكون أمام أيام عصيبة من التآمر على أبنائه".
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