تم تشييع جثمان حسين شلهوب في بلدته طير فلسيه، وكان في استقبال الموكب فاعليات وحشد من اهالي البلدة والجوار.

وأم الصلاة على الجثمان نائب رئيس ​المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى​ الشيخ علي الخطيب.

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