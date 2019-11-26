عسيران: الحياة في لبنان يجب ان تستمر والفوضى لا تجر الا الفوضى

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي عسيران​ خلال تقديمه واجب العزاء لذوي الشهيدة سناء الجندي التي قضت في ​الجية​ مع الشهيد حسين شلهوب في بلدة أنصارية، الى انه حادث مستنكر ما جرى مع الشهيدين شلهوب والجندي وللاسف هذا ما يحصل عندما تسود الفوض، ومن غير المقبول ان يعيش المواطنون بحال الفوضى ويدفعوا الثمن من حياتهم، مؤكدا ان ​قطع الطرقات​ مرفوض والتعبير الديمقراطي هو من صلب ​الحياة​ في ​لبنان​ وهو يتطلب الحفاظ على المؤسسات والممتلكات .

واعتبر عسيران انه حادث مؤسف ونأمل ممن يقودون الطرقات ان يعودوا الى رشدهم، لان الحياة في لبنان يجب ان تستمر والفوضى لا تجر الا الفوضى وهي ​سياسة​ مرفوضة لان لبنان بخطر والوضع شديد الخطورة على كافة الصعد

ولفت الى انه في ظل هذه الظروف الصعبة الامل معقود على حكمة الرؤساء الثلاثة لتشكيل ​حكومة​ تقود البلاد الى بر الامان وتعمل على اعادة تقويم ​الاقتصاد​ ليعود لبنان الى ازدهاره.