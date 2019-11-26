نائب وزير الدفاع الأميركي يشجب عمليات خطف وقتل المتظاهرين العراقيين

أعلنت السفارة الأميركية في بغداد أن "نائب وزير الدفاع للسياسة جون رود زار العاصمة العراقية ومحافظة أربيل يومي 24 و 25 تشرين الثاني لبحث التعاون الأمني الأميركي في المنطقة"، مشيرةً إلى أن "رود شجب عمليات قتل واختطاف المتظاهرين والتهديدات التي تطال حرية التعبير ودوامة العنف الدائر"، مبينةً أن "نائب وزير الدفاع شدد على دعم الولايات المتحدة للشعب العراقي الذي يكافح حتى ينعم بلده برفاه لايشوبه فساد وتدخل أجنبي خبيث".
ولفتت إلى أن "الزيارة بحثت أيضاً دور الولايات المتحدة في التحالف الدولي لهزيمة داعش"، مشيرة إلى أن "رود التقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير الدفاع نجاح الشمري في بغداد، كما التقى في أربيل رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني ونائب رئيس الوزراء قوباد الطالباني".
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