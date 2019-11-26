نائب وزير الدفاع الأميركي يشجب عمليات خطف وقتل المتظاهرين العراقيين

أعلنت ​السفارة الأميركية​ في ​بغداد​ أن "نائب وزير الدفاع للسياسة جون رود زار العاصمة العراقية ومحافظة ​أربيل​ يومي 24 و 25 تشرين الثاني لبحث التعاون الأمني الأميركي في المنطقة"، مشيرةً إلى أن "رود شجب عمليات قتل واختطاف المتظاهرين والتهديدات التي تطال ​حرية التعبير​ ودوامة ​العنف​ الدائر"، مبينةً أن "نائب وزير الدفاع شدد على دعم ​الولايات المتحدة​ للشعب العراقي الذي يكافح حتى ينعم بلده برفاه لايشوبه فساد وتدخل أجنبي خبيث".

ولفتت إلى أن "الزيارة بحثت أيضاً دور الولايات المتحدة في ​التحالف الدولي​ لهزيمة داعش"، مشيرة إلى أن "رود التقى رئيس الوزراء ​عادل عبد المهدي​ ووزير الدفاع نجاح الشمري في بغداد، كما التقى في أربيل رئيس وزراء ​حكومة​ ​إقليم كردستان​ ​مسرور البارزاني​ ونائب رئيس الوزراء قوباد الطالباني".