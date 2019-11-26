الخارجية الأميركية تتهم موسكو بـستغلال النزاع في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن "مسؤولين أميركيين كبارا التقوا المشير خليفة حفتر لبحث الخطوات التي يجب القيام بها لإنهاء النزاع في ليبيا"، متهماُ روسيا بـ"استغلال النزاع في البلاد"، مشيرةً إلى أن "الوفد الذي ضم السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند يسعى إلى تحديد "الخطوات الواجب اتخاذها توصلا إلى وقف الأعمال القتالية وتسوية سياسية للنزاع".
ولفتت إلى أن "المسؤولين الأميركيين أكدوا خلال اللقاء دعم الولايات المتحدة الكامل لسيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وعبروا عن قلقهم البالغ من استغلال روسيا للنزاع على حساب الشعب الليبي"، مشيرةً إلى أن "هذا الدعم يشمل جهودا ملموسة لمواجهة المليشيات والعناصر المتطرفة، وتوزيع الموارد بما يعود بالفائدة على كل الليبيين".
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