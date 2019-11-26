سلطات أميركا استدعت ىسفيرها من جنوب السودان بعد الفشل في تشكيل حكومة

أعلن وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​، "انّني استدعيت سفير ​الولايات المتحدة الأميركية​ في ​جنوب السودان​، لإعادة تقييم علاقاتنا مع حكومة جنوب السودان"، بعد فشل الرئيس ​سلفا كير​ وزعيم المتمردين ريك مشار في تشكيل حكومة.

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا سنعمل مع المنطقة لدعم جهود تحقيق السلام والانتقال السياسي الناجح في جنوب السودان".

وتساهم الولايات المتحدة بنحو مليار دولار سنويًّا في المساعدات الإنسانيّة لجنوب السودان. وقد أعربت مرارًا عن مشاعر الإحباط لعدم تحقيق تقدّم في ذلك البلد.