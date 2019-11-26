جبق يدق ناقوس الخطر في ملف الاستشفاء: هناك شح في المعدات والمستلزمات الطبية

اشار وزير ​الصحة​ ​جميل جبق​ ان قطاع الاستشفاء في ​لبنان​ يعاني ونحن ندق ناقوس الخطر بعد شح في المعدات و​المستلزمات الطبية​، ونحن امام خط احمر في ​القطاع الصحي​ في لبنان، وقد تعهد حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ تأمين ​الدولار​ للمعدات الطبية بالدولار، الا ان هناك شيء ما حدث ولم يتم تأمين الدولار للمعدات الطبية كمعدات غسيل الكلى وغيرها.

ولفت جبق في تصريح له بعد لقائه مستوردي الاجهزة الطبية و​نقابة المستشفيات​، الى ان مصرف لبنان وافق على تحميل 50 بالمئة من النفقات مقابل 50 بالمئة على الشركات المستوردة، واليوم كل الناس في لبنان تدفع ب​الليرة اللبنانية​ ولا تستطيع دفع 30 الى 50 بالمئة فرق، ونحن وضعنا في لبنان لا يحمل تحمل الفرق المادي الموجود، ومن هنا اطلق صرخة لان القطاع مهدد بشكل جدي.