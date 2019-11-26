جبق يدق ناقوس الخطر في ملف الاستشفاء: هناك شح في المعدات والمستلزمات الطبية

اشار وزير الصحة جميل جبق ان قطاع الاستشفاء في لبنان يعاني ونحن ندق ناقوس الخطر بعد شح في المعدات والمستلزمات الطبية، ونحن امام خط احمر في القطاع الصحي في لبنان، وقد تعهد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تأمين الدولار للمعدات الطبية بالدولار، الا ان هناك شيء ما حدث ولم يتم تأمين الدولار للمعدات الطبية كمعدات غسيل الكلى وغيرها.
ولفت جبق في تصريح له بعد لقائه مستوردي الاجهزة الطبية ونقابة المستشفيات، الى ان مصرف لبنان وافق على تحميل 50 بالمئة من النفقات مقابل 50 بالمئة على الشركات المستوردة، واليوم كل الناس في لبنان تدفع بالليرة اللبنانية ولا تستطيع دفع 30 الى 50 بالمئة فرق، ونحن وضعنا في لبنان لا يحمل تحمل الفرق المادي الموجود، ومن هنا اطلق صرخة لان القطاع مهدد بشكل جدي.
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