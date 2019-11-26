أمطار متفرقة غدا غزيرة أحيانًا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ان يسيطر طقس مستقرّ نسبياً على الحوض الشرقيّ للمتوسّط حتى بعد ظهر يوم الثلاثاء حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم صباحا مع ارتفاع ب​درجات الحرارة​ التي تعود لتنخفض مساء و يتحول الطقس الى غائم جزئيا وتصبح الأجواء مهيأة ليلاً لتساقط ​أمطار​ كما تنشّط الرياح لتقارب سرعتها ٦٠كلم/س أحيانًا و ارتفاع موج البحر.

الأربعاء: غائم جزئيّاً الى غائم مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض الملموس و تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تُقارب ٦٥كم/س.

الخميس: غائم مع انخفاض اضافي و محدود بدرجات الحرارة وأمطار متفرّقة متقطّعة صباحا، كما يتكوّن ​الضباب​ على المرتفعات ليلا و يتحول الطقس الى غائم جزئيّاً.