أعلنت ​قيادة الجيش​ ​مديرية التوجيه​ ان دورية من ​مديرية المخابرات​ أوقفت المدعو (ي. ح) في محلة الكورنيش البحري ـــ ​طرابلس​، لإقدامه على ​إطلاق النار​ من بندقية بومب أكشن باتجاه منزل رئيس ​مجلس الوزراء​ السابق ​نجيب ميقاتي​ من دون وقوع إصابات. بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف ​القضاء​ المختص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف شخص بطرابلس لاقدامه على اطلاق النار باتجاه منزل ميقاتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.