شلل في محطة القطارات في القنيطرة يربك رحلات المسافرين

عرفت محطة القطار في القنيطرة، صباح اليوم الثلاثاء، على حالة ارتباك، شلت فيها حركة القطارات و”البراق”، ما تسبب في تعثر رحلات المواطنين.

وقال مواطنون، إن توقف القطارات في القنيطرة، صباح اليوم، دام لما يقارب الساعتين، إذ تم إغلاق شبابيك بيع التذاكر، ما أرغم عددا من المسافرين، القادمين إلى القنيطرة على متن “البراق” من طنجة، وباقي المسافرين من القنيطرة لوجهات أخرى، على التوجه نحو وسائل نقل أخرى، مثل سيارات الأجرة، والحافلات.

وحسب المصادر ذاتها، فإن شلل حركة القطارات، حولت مخططات سفر عددا من المواطنين إلى كابوس، خصوصا المسافرون المرتبطون بمواعيد سفر عبر مطار الدارالبيضاء، الذين وجدوا أنفسهم مرغمين على إيجاد بدائل سريعة للوصول إلى المطار، أو فقدان مواعيد رحلاتهم الجوية.

وفي السياق ذاته، أقرت مصادر من المكتب الوطني للسكك الحديدية لـ”اليوم 24″، بالارتباك، الذي عرفته حركة القطارات في محطة القنيطرة، صباح اليوم، مؤكدة أنه بعد ساعات من التوقف، تمت استعادة حركة القطارات بشكل عاد في المحطة.