مثير.. متشرد يخرج جمجمة بشرية من مقبرة في مراكش ويتجول بها في الشارع العام

شهد محيط مقبرة “باب اغمات”، اليوم الاثنين، استنفارا أمنيا بعد ضبط جمجمة بشرية بين يدي شخص متشرد، كان يتجول بها في منطقة سيدي يوسف بن علي في مراكش.

“اليوم 24” علم أن متشردا كان في حالة تخدير، وتسلّل إلى مقبرة، حيث حمل جمجمة بشرية في يده، وتجول بها في الشارع العام، في مشهد سريالي، ما أثار دهشة المارة، الذين أخبروا السلطات بالواقعة.

وفور علمها بالخبر، حلت السلطة المحلية في عين المكان، حيث اعتقل المعني بالأمر، ووضع تحت تدابير الحراسة النظرية.

يذكر أن الجمجمة، التي كانت بحوزة المعني بالأمر، تم حجزها، ونقلها إلى مستودع الأموات، إلى حين إرجاعها إلى المقبرة.