مصرع أربعيني في تدافع لركاب حافلة للنقل العمومي بمكناس!

لقي أربعيني مصرعه بشكل مفاجئ، مساء أمس الإثنين، في حادث تدافع لركاب حافلة للنقل العمومي بمدينة مكناس.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن تدافع بين بعض المواطنين الذين كانوا في انتظار توقف حافلة للنقل العمومي، كانت بصدد الولوج إلى محطتها، تسبب في انزلاق الضحية تحت العجلة الخلفية للحافلة ما تسبب في مصرعه على الفور.

وأضاف المصدر ذاته، أنه جرى توقيف سائق الحافلة وعدد من الحاضرين في الواقعة، قصد تحقيق معهم ومعرفة ضروف وملابسات الحادث، الذي أثار موجة من السخط والغضب وسط المواطنين.

هذا وفتحت المصالح الأمنية تحقيق حول الحادث، فيما تم نقل جثة الهالك الذي يبلغ من العمر 48 سنة مستودع الأموات بالمستشفى المحلي بمكناس .