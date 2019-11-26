من جديد.. تسجيل هزة أرضية بقوة 3,6 درجات بإقليم ميدلت

أعلن المعهد الوطني للجيو-فيزياء، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 3,6 درجات على سلم ريشتر، اليوم الثلاثاء، بإقليم ميدلت، وهي الثالثة في الإقليم خلال 10 أيام.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بجماعة النزالة (إقليم ميدلت)، وقعت عند الساعة السادسة و44 دقيقة و11 ثوان (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة سجلت على عمق 03 كيلومترات عند التقاء خط العرض 32.572 درجة شمالا وخط الطول 4.237 درجة غربا.

وكان المعهد الوطني للجيو-فيزياء، أعلن الخميس الماضي، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 3,1 درجات على سلم ريشتر، بإقليم ميدلت أيضا.

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وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن تلك الهزة، التي حدد مركزها بجماعة النزالة (إقليم ميدلت)، وقعت عند الساعة الثانية و16 دقيقة و8 ثوان (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته، أن هزة الخميس الماضي، سجلت على عمق 04 كيلومترات عند التقاء خط العرض 32.581 درجة شمالا وخط الطول 4.244 درجة غربا.

وكانت هزتان أرضيتان بقوة 5.3 و5.1 درجة على سلم ريشتر قد ضربتا نفس المنطقة قبل 10 أيام، وخلفتا أضرارا مادية بعدد من المنازل.