أمن العرائش يعثر على بقايا أطراف الطفل “المفقود” داخل ثلاجة أسرته-التفاصيل

توصل موقع “اليوم 24” اليوم الثلاثاء، من شهود عيان في العرائش، إلى معطيات مثيرة في قضية الطفل الذي عثر على بعض أطرافه مساء أمس الاثنين، بالمطرح العمومي، إذ بعد مداهمة منزل عائلته المتواجد في حي الناباص، عثرت العناصر الأمنية على بقايا جثته داخل ثلاجة.

وكشف الشهود ذاتهم أن الطفل “م.خ” البالغ من العمر 7 أعوام، توارى عن الأنظار منذ السبت الماضي، حيث غادر مؤسسة التعليمية حوالي الساعة 10 صباحا، ولم يعد إلى بيت أسرته.

وكانت العناصر الأمنية قد عثرت مساء أمس، في العرائش، على أطراف طفل داخل كيس بلاستيكي مرمي بالمطرح العمومي المنارة 3، حيث طوقت مكان تواجد أطراف الجثة، فيما باشرت الشرطة العلمية والتقنية إجراءات مسح البيولوجي داخل المنطقة، للكشف عن خيوط هذه الجريمة.