توصل موقع “اليوم 24” اليوم الثلاثاء، من شهود عيان في العرائش، إلى معطيات مثيرة في قضية الطفل الذي عثر على بعض أطرافه مساء أمس الاثنين، بالمطرح العمومي، إذ بعد مداهمة منزل عائلته المتواجد في حي الناباص، عثرت العناصر الأمنية على بقايا جثته داخل ثلاجة.
وكشف الشهود ذاتهم أن الطفل “م.خ” البالغ من العمر 7 أعوام، توارى عن الأنظار منذ السبت الماضي، حيث غادر مؤسسة التعليمية حوالي الساعة 10 صباحا، ولم يعد إلى بيت أسرته.
وكانت العناصر الأمنية قد عثرت مساء أمس، في العرائش، على أطراف طفل داخل كيس بلاستيكي مرمي بالمطرح العمومي المنارة 3، حيث طوقت مكان تواجد أطراف الجثة، فيما باشرت الشرطة العلمية والتقنية إجراءات مسح البيولوجي داخل المنطقة، للكشف عن خيوط هذه الجريمة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمن العرائش يعثر على بقايا أطراف الطفل “المفقود” داخل ثلاجة أسرته-التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.