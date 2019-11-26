ساعر يدعو نتنياهو للاستقالة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعا عضو الكنيست عن حزب الليكود، غدعون ساعر، زعيم حزبه ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى الاستقالة من منصبه. ويذكر أن ساعر أعلن، مؤخرا، أن سيرشح نفسه لرئاسة الليكود وينافس نتنياهو على المنصب، ودعا إلى إجراء انتخابات داخلية في الليكود. ووصف نتنياهو دعوة ساعر بأنها "خيانة".

وقال ساعر للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الثلاثاء، إنه "لو كنت مكان نتنياهو لاستقلت. وذلك ليس بسبب لائحة الاتهام ضده، وإنما لأنه لم ينجح مرتين في تشكيل حكومة. وأعتقد أن عليه أن يتحمل مسؤولية لأن الدولة عالقة ووصلنا إلى طريق مسدود".

وينظم أنصار نتنياهو، اليوم، مظاهرة تأييد ودعم له. وقال ساعر إن هذه المظاهرة "لن تفيد احتمالات نتنياهو في مواجهة معركته القضائية التي يخوضها" بعد إعلان المستشار القضائي للحكومة بنيته تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهم فساد خطيرة، بينها تلقي الرشوة.

وأضاف ساعر حول رد نتنياهو على إعلان المستشار القضائي، ومهاجمته بشكل شديد للنيابة العامة ومحققي الشرطة، أنه يوجد في رد نتنياهو "تعبير عن انفلات لا يعكس رويتنا".

Advertisements

وكرر ساعر القول إنه بالإمكان تشكيل حكومة خلال ولاية الكنيست الحالية، وأن بإمكانه الحصول على تأييد 61 عضو كنيست "وأكثر من ذلك بكثير"، مشيرا إلى أنه "في حزب العمل قالوا إنهم سيجلسون معنا وكذلك أعضاء تيلم (حزب برئاسة موشيه يعالون، وهو عضو كنيست عن كتلة "كاحول لافان") وأحزاب أخرى. لكني لن أفعل ذلك ولا أنصح أحدا بفعل ذلك من دون مصادقة الليكود، لأني رجل هذه الحركة".

ورد مقربون من نتنياهو بالقول لوسائل إعلان إنه "خسارة أن غدعون ساعر لم ينصت بالأمس لناشطي الليكود الذين أوضحوا له أن ’الليكود عائلة، ولا تتم خيانة العالة".

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، في رسالة إلى أعضاء الليكود، إن ساعر "تجاوز خطا أحمر" وأن أقواله "تبدو كمحاولة للتمهيد لشق الليكود. ويجب الفصل بين الحق بالمنافسة إذا فُرضت علينا انتخابات جديدة، وبين محاولة الإطاحة برئيس حكومة بواسطة تقديم الانتخابات الداخلية، أو محاولة جمع تواقيع أعضاء كنيست من الليكود من أجل تشكيل حكومة برئاسة (رئيس "كاحول لافان" بيني) غانتس، وبالشراكة مع ميرتس، مثلما يفعل قسم من أنصار ساعر".