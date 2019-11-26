الفريديس: اعتقال مشتبهين باختطاف شاب والاعتداء عليه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة 4 أشخاص من الفريديس، وذلك للاشتباه بأنهم اختطفوا أحد شباب القرية واعتدوا عليه بالضرب، الليلة الماضية.
ووفقا للشرطة، "وصل بلاغ إلى مركز الشرطة، الليلة الماضية، حول الاشتباه باختطاف شاب (18 عامًا) من سكان الفريديس، من القرية، من قِبل 4 أشخاص. وخلال أعمال البحث التي قامت بها قوات الشرطة، تم اعتقال المشتبهين الأربعة، وهم من سكان المنطقة. تم التحقيق مع المشتبهين، الليلة الماضية، في مركز الشرطة في زخرون يعقوب".
ومن المزمع أن تنظر المحكمة في الخضيرة، اليوم الثلاثاء، بطلب تمديد اعتقالهم على ذمة التحقيقات الجارية، فيما يتم التحقيق في ملابسات وخلفية الجريمة.
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