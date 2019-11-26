احتجاجات لبنان: اشتباكات بصور وإطلاق نار ببيروت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت العاصمة اللبنانية بيروت ليلة متوترة في ساحات الحراك والاحتجاج، وذلك لليلة الثانية على التوالي، فيما جرى بساعات متأخرة من الليل اقتحام ساحة الاعتصام في مدينة صور، بينما وقع إطلاق نار في منطقة الكولا بالعاصمة بيروت.

واقتحمت مجموعة من مناصري حركة أمل خيمة الاعتصام في ساحة العلم بمدينة صور وحطموا خيام الناشطين هناك، كما عمد بعضهم إلى إحراق عدد من الخيام. وتدخل جنود من الجيش اللبناني لضبط الأمور ومنع تفاقمها.

وذكرت الوكالة الوطنية للأنباء في لبنان أن اشتباكات بين أنصار رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، وحركتي حزب الله وأمل، تطورت إلى إطلاق نار في بيروت في وقت متأخر من ليل الإثنين.

وتنذر الاشتباكات، التي تقع في ثاني ليلة على التوالي من أعمال عنف مرتبطة بالأزمة السياسية في البلاد، بتحويل المظاهرات التي يغلب عليها الطابع السلمي إلى مسار دموي.

وأظهر تسجيل فيديو بثته محطة تلفزيون "إل.بي.سي.آي" اللبنانية، إطلاقا كثيفا للنيران في محيط جسر الكولا ببيروت. ولم يعرف بعد مصدر إطلاق النار ولم ترد تقارير عن سقوط مصابين.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن أنصار حزب الله وأمل أزالوا خياما للمحتجين بمدينة صور في جنوب البلاد، وأشعلوا فيها النيران مما دفع قوات الأمن للتدخل وإطلاق النار في الهواء.

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وأصدر تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري بيانا نصح فيه مؤيديه بعدم المشاركة في أي تحركات احتجاجية، والابتعاد عن أي تجمعات كبيرة بهدف "تجنب الانجرار وراء أي استفزاز يراد منه إشعال الفتن".

وسعى أنصار أمل وحزب الله بين الحين والآخر لفض المظاهرات وتطهير الطرق التي أغلقها المحتجون. ودمر مؤيدو الحركتين مخيما رئيسيا للاحتجاجات في وسط بيروت الشهر الماضي.

وشوهدت مجموعات من الرجال على دراجات نارية، بعضهم يرفعون أعلام حركتي حزب الله وأمل، تجوب شوارع بيروت وذلك وفقا لتسجيلات فيديو بثتها وسائل إعلام لبنانية وروايات شهود.

ويتمتع حزب الله وحركة أمل بدور مؤثر في الحكومة الائتلافية التي يقودها الحريري الذي استقال في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عقب اندلاع الاحتجاجات.

وانفجرت الاحتجاجات التي تجتاح لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نتيجة استياء عميق تجاه النخبة الحاكمة التي يقول المحتجون إنها غارقة في الفساد والسبب في دفع البلاد نحو أزمة اقتصادية.