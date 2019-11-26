اخبار العالم

إصابة طالبات بانهيار سقف مدرية في المحويت

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طالبات بانهيار سقف مدرية في المحويت والان مع التفاصيل

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

أصيب عدد من الطالبات في محافظة المحويت، اليوم الثلاثاء، تشرين الثاني 26، 2019، جراء سقوط سقف إحدى المدارس، بحسب ما أكدته مصادر تربوية.

 

وقال مصدر في مكتب التربية إن سقف مدرسة  في مديرية "جبل المحويت" انهار على الطالبات وخلف إصابات.

 

Advertisements

وأكد المصدر أن المصابات نقلن إلى مستشفى في المديرية لتلقي العلاج وأن الإصابات تنوعت بين المتوسطة والخطيرة.

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة طالبات بانهيار سقف مدرية في المحويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا