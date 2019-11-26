شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طالبات بانهيار سقف مدرية في المحويت والان مع التفاصيل

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 أصيب عدد من الطالبات في محافظة المحويت، اليوم الثلاثاء، تشرين الثاني 26، 2019، جراء سقوط سقف إحدى المدارس، بحسب ما أكدته مصادر تربوية.

وقال مصدر في مكتب التربية إن سقف مدرسة في مديرية "جبل المحويت" انهار على الطالبات وخلف إصابات. Advertisements وأكد المصدر أن المصابات نقلن إلى مستشفى في المديرية لتلقي العلاج وأن الإصابات تنوعت بين المتوسطة والخطيرة.

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