اليمن تشارك في احتفال منظمة التعاون الإسلامي باليوبيل الذهبي لتأسيس المنظمة

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

شاركت اليمن ممثلة بوكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور علي بجاش، اليوم، في الاحتفال بالذكرى الـ 50 (اليوبيل الذهبي) لتأسيس منظمة التعاون الإسلامي الذي نظمته الأمانة العامة للمنظمة بالتعاون مع دولة المقر المملكة العربية السعودية، تحت شعار "متحدون من أجل السلم والتنمية".



ويستمر برنامج الاحتفالات باليوبيل الذهبي لتأسيس المنظمة ثلاثة أيام، ويشمل العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية، وندوة كبرى بعنوان "آفاق العمل الإسلامي المشترك" تستعرض أهم المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية التي تعمل المنظمة من أجلها, وتحمل في طياتها محاور عديدة منها السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية.

كما تشارك بلادنا في معرض للتراث اليمني، وتقديم عروض فلوكلورية وموسيقية تقدمها فرق شعبية يمنية تعكس التراث الثقافي اليمني الأصيل.

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وفي حفل الافتتاح الذي حضره أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ألقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان كلمة ترحيبية بالمناسبة أشاد فيها بدور المنظمة بعد مرور نصف قرن على مسيرتها في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في شتى المجالات لا سيما السياسية والاقتصادية والإسهام في ترسيخ السلم والأمن الإقليميين والدوليين .. منوها بدور المملكة في تحقيق أهداف وطموحات المنظمة.

من جانبه استعرض أمين عام المنظمة الدكتور يوسف العثيمين، انجازات المنظمة في مختلف المجالات .. قائلاً: إن تلك الانجازات هي تتويج لجهود الوزراء وأجهزة المنظمة المساندة والاستشارية .. منوهاً بأن أمام المنظمة طريقاً طويلاً لتأصيل التضامن الإسلامي وتجذير التعاون على مستوى الدول والشعوب والمؤسسات.

كما تم تكريم عدد من الشخصيات الإسلامية التي كان لها دور في العالم الإسلامي وإسهامات في خدمة الأمة الإسلامية.

حضر الاحتفال سفير بلادنا لدى الرياض المندوب الدائم لدى المنظمة السفير شائع محسن الزنداني، ونائب القنصل العام في جدة جميل الحذيفي ومسؤول المنظمات الدولية بمكتب وزير الخارجية المستشار أحمد الشرعبي.