شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 13 جنديا فرنسيا في حادث بمروحيتين في مالي والان نبدء بالتفاصيل

لقي 13 جنديا فرنسيا حتفهم في حادث بمروحيتين عسكريتين في مالي. وأعلن القصر الرئاسي الفرنسي "الإليزيه" في باريس اليوم الثلاثاء أن الحادث وقع مساء أمس الاثنين. وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تعازيه لأسر الجنود، مشيدا بشجاعة الجنود. تجدر الإشارة إلى أن فرنسا تخوض معارك في مالي ودول أخرى في منطقة الساحل بقوات "برخان" ضد إرهابيين إسلاميين. وتضم هذه القوات نحو 4500 جندي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 13 جنديا فرنسيا في حادث بمروحيتين في مالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.