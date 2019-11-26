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26 قتيلاً من طالبان في غارات لقوات الأمن بأفغانستان

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قتل 26 من مسلحي طالبان خلال عمليات أمنية شنتها القوات الخاصة الأفغانية في ثلاثة أقاليم خلال ال(24) ساعة الماضية.

وقال مسؤولون أفغانيون إن القوات الخاصة قتلت 12 من مقاتلي طالبان خلال غارة في إقليم قندوز الشمالي، كما دمرت مخبأ صغيرًا للأسلحة خلال نفس العملية.

وأفادوا أن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 11 من عناصر طالبان في عملية منفصلة، ودمرت مخبأ صغيرًا للأسلحة خلال غارة في لغمان شرق البلاد، مضيفًا أن القوات الخاصة قتلت 3 من مسلحي طالبان في غارة أخرى بمنطقة أخرى في الإقليم.

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