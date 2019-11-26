شكرا لقرائتكم خبر عن الصين : توافق في المحاور الأساسية للاتفاق التجاري مع أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

بحث نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منتوشين خلال اتصال هاتفي القضايا المتعلقة بالمرحلة واحد من الاتفاق التجاري بين البلدين. وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم: إن الجانبين اتفقا على استمرار الاتصالات بشأن القضايا المتبقية في مشاورات المرحلة واحد من اتفاق التجارة. كما بحثا القضايا الأساسية محل القلق وتوصلا إلى توافق في الآراء بشأن حل المشكلات ذات الصلة. وانضم للمحادثة الهاتفية من الجانب الصيني وزير التجارة تشونغ شان ومحافظ البنك المركزي يي قانغ ونائب رئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح نينغ جي ت

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين : توافق في المحاور الأساسية للاتفاق التجاري مع أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.